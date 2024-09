Elden Ring Patch-Nerfs Endboss Shadow of the Erdtree

HQ

Bei der Veröffentlichung der Erweiterung Shadow of the Erdtree für Elden Ring im Juni haben viele Spieler sofort den Schwierigkeitsgrad des Spiels kritisiert. Es fiel ihnen schwer, einen Boss zu besiegen, geschweige denn den Endfeind der Erweiterung, was sie dazu veranlasste, das Design von FromSoftware in Frage zu stellen.

Es scheint, dass sogar FromSoftware bereit ist zuzugeben, dass sie mit Consort Radahn zu weit gegangen sind. Der von Scharlachroter Fäule erfüllte General, den wir in Caelid treffen, ist nur noch ein Schatten seiner selbst, aber in Shadow of the Erdtree kämpfen wir gegen den echten Deal, und das erweist sich als unsere bisher größte Herausforderung.

In einem neuen Patch wurde Radahn jedoch abgeschwächt. Es wurden Änderungen an seinem Move-Timing (insbesondere ein langsamerer Kreuzhieb) und seinem Schadensausstoß vorgenommen. Er hat auch weniger Reichweite bei seinen nicht-physischen Angriffen und verursacht nicht mehr so viel Ausdauerschaden.

Finden Sie das fair? Hast du Radahn vor dem Patch besiegt?