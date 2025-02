Elden Ring: NightReign Vorschau: Ein Erlebnis mit zitternden Händen und Herzrasen

Als Elden Ring: NightReign zum ersten Mal bei den Game Awards enthüllt wurde, war das gelinde gesagt unerwartet. Es fühlt sich unglaublich seltsam an, dass ein Studio wie FromSoftware den jüngsten Gaming-Trends folgt. Schließlich stammt eines der bekanntesten Wörter in der heutigen Gaming-Branche - Soulslike - von Entwicklern und Publishern, die hoffen, dass sie auch nur einen Hauch der herausragenden Formel nachbilden können, die dieses Studio zu einem bekannten Namen gemacht hat, und alles, was es schafft, zu einem Titel, den man sich nur ansehen kann. Zu sehen, wie es Roguelike-Elemente und ein Battle-Royale-ähnliches Drop-System auf einer Karte annimmt, auf der sich auch ein Sturm um dich herum zusammenzieht. Nun, es schien einfach unnötig für ein Studio, das so großen Erfolg hatte, seinen eigenen Weg zu gehen.

Anstatt sich jedoch wie ein verzweifelter Versuch eines Studios zu lesen, mit einem anderen Publikum in Kontakt zu treten, wirkte Elden Ring: NeightReign stattdessen so, als würde FromSoftware mit seiner Formel experimentieren. Eine Grenze zu überschreiten, um zu sehen, wie erfolgreich es in einem anderen Format ist. NightReign - ein Roguelike, das in einem alternativen Universum zu Elden Ring spielt - ist das Ergebnis dessen und macht eine Menge Spaß.

NightReign nimmt die Erkundung und den Kampf von Elden Ring und verdichtet sie zu einem Erlebnis, das in etwa 45 Minuten bis zu einer Stunde abgeschlossen werden kann. Es gibt zwei Erkundungsphasen, in denen du auf der Karte herumläufst und Runen sammelst, um aufzusteigen, Waffen, die dir gegen die Feinde und Bosse, die du findest, helfen können, und Upgrades für dein Fläschchen, bevor sich der Sturm um dich herum schließt und du dich einem Boss an der Stelle der Karte stellen musst, an der er sich niederlässt. Am Ende jeder Erkundungsphase stehst du zwei Bossen mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad gegenüber, bevor du eine letzte Chance hast, deinen Charakter, deine Waffen und deinen Verbrauchsmaterial zu verbessern, bevor du dich einem lächerlichen Endboss stellst.

Die Erkundungsphasen werden Tage genannt, und wenn die Nacht hereinbricht, erscheint der Boss, wobei der Endboss dein Herr der Nacht ist. Etwas, das in Elden Ring: NightReign sofort auffällt, ist, wie schnell es ist. Du hast nur 15 Minuten Zeit, um jeden Tag so viel wie möglich zu ergattern, und obwohl du deine Route zwischen den beiden Tagen planen kannst, da sich die Karte nach dem Kampf gegen deinen ersten Boss nicht ändert, wirst du mit einem Plan loslegen wollen, sobald du auf die Karte kommst, etwas, das mein Team und ich mit solider Kommunikation ausgearbeitet haben. Aber es brauchte Zeit. Für den Elden Ring-Spieler, der es liebte, in die Welt hinauszugehen und seinen Charakter aufzubauen, bevor er es mit einem Boss aufnimmt, findet man hier keine freie Zeit, um das zu tun.

Diese Geschwindigkeit und Stromlinienförmigkeit gilt jedoch auch für die Art und Weise, wie du mit dem Spiel interagieren kannst. Ein spezieller Sprint-Button wurde hinzugefügt. Du kannst dich mit Wandsprüngen und Parkour an Klippen hochklettern und sogar selbst Geisterquellen nutzen, was im Wesentlichen als deine eigene Version von Torrent fungiert. Darüber hinaus wurde das Leveln sehr komprimiert, da du jedes Mal, wenn du aufsteigst, einen Bonus auf jeden deiner Werte erhältst. Das bedeutet, dass du vielleicht nicht die Zeit hast, loszuziehen und für deinen Build zu farmen, sondern dich stattdessen hauptsächlich auf die spaßigeren Elemente wie Kämpfen und die Auswahl der Waffen konzentrieren kannst, die du verwenden möchtest.

Deine Attribute, dein Build und dein Spielstil hängen größtenteils von dem Charakter ab, den du spielst. In unserem Build hatten wir vier Charaktere zur Auswahl, den Aushängeschild und Allrounder Wylder, die schnelle und wendige Herzogin, den tankigen Wächter und den De-facto-Magier Einsiedler. Jeder Charakter hat seine eigene einzigartige passive Fähigkeit, wie z. B. Wylder, der dem ersten Schadensfall, den er automatisch erleidet, ausweicht, und der Hüter, der sich mit einem Schild sowie einer aktiven Fähigkeit und einer ultimativen Fähigkeit verkriechen kann. Diese Fähigkeiten reichen von weitgehend nutzlos, wie Wylders Enterhaken, bis hin zu absolut kaputten Fähigkeiten, wie Duchess' Fähigkeit, einen Feind zu zwingen, den letzten Schaden, den er erlitten hat, zurückzuerobern, was zu ernsthaftem Burst-Schaden führt. Die ultimativen Fähigkeiten sind alle ziemlich stark. Wylder sprengt Gegner mit dem Sekiro-Flammenschlot, Guardian fliegt in die Luft, bevor er auf den Boden knallt, Duchess macht dein Team unsichtbar und Recluse markiert einen Feind, sodass du und dein Team jedes Mal, wenn er getroffen wird, HP und FP wiederherstellen.

Seltsamerweise war Wylder der einzige Charakter mit einer traditionellen Ausweichrolle. Der Rest der Charaktere ist nur den feindlichen Angriffen ausgewichen. Sie hatten Unbesiegbarkeitsrahmen, aber es scheint seltsam, dass nur ein Charakter die ikonischste Attacke der Soulsborne-Serie hat. Es gibt insgesamt acht Charaktere, jeder mit seiner eigenen Questreihe, was bedeutet, dass wir das Spiel nicht nur aus dem Stolz spielen, die Bosse zu besiegen, sondern dass es eine Geschichte geben wird, wie locker sie sich auf einer Karte anfühlt, die anscheinend zufällig generiert wurde.

Ich sage anscheinend, weil wir in unserer Zeit mit dem Spiel nur zwei verschiedene Spawnpunkte erhielten, von denen wir zu verstehen begannen, dass sie uns ein bestimmtes Kartenlayout und eine Reihe von Bossen gaben. Jeder Endboss wird angeblich sein eigenes Biom abdecken, aber anstatt völlig zufällig generiert zu werden, scheint es, dass du allmählich weißt, was auf dich zukommt und was du tun kannst, je mehr du auf einer Karte spielst. Das ist ein zweischneidiges Schwert, denn es bedeutet zwar, dass man bei seinen Versuchen immer strategischer vorgehen kann, während man das Kartenlayout lernt, aber es bedeutet, dass es nicht viel gibt, was sich frisch anfühlt. Die Karte, die wir gespielt haben, fühlte sich nicht einzigartig an, von den Feinden, die sie bevölkerten, bis hin zur Umgebung selbst, die wie eine durcheinandergewürfelte Version von Limgrave aussah. Die Wiederverwendung vergangener Assets ist für FromSoftware nichts Neues, aber da so viele von ihnen aus Elden Ring stammen, fühlt es sich besonders eklatant an. Das Gleiche gilt für deine Waffen, aber gleichzeitig ist es ziemlich aufregend, einfach eine Waffe in die Hand zu nehmen und sie zu führen, solange du auf einem ausreichend hohen Level bist. Du musst deine Fähigkeiten zu keinem Zeitpunkt planen oder neu spezialisieren, und so kannst du innerhalb weniger Minuten von einem massiven Hammer zu einem winzigen Dolch werden. Waffen haben auch Buffs, die sich auf deinen Charakter stapeln lassen, auch wenn du sie nicht führst, was verhindert, dass die Extras einfach in deinem Inventar verstauben.

Meine größte Frage zu diesem Spiel nach dem Spielen ist, wie lange es Spaß machen wird. Elden Ring: NightReign verlässt sich stark auf altes Material, und obwohl das Neue Spaß macht, wird es nicht so weit verbreitet sein wie Elden Ring. Das Spiel ist schwer, wobei die Herausforderung für einen Einzelspieler im Wesentlichen unmöglich und für ein Dreierteam schwierig ist. Soweit wir das beurteilen konnten, sind die einzigen Belohnungen, die du nach jedem Durchlauf erhältst, ein paar Relikte, die deinen Charakteren eine Vielzahl von Buffs verleihen, und eine mysteriöse, unbrauchbare Währung namens Murk, von der wir uns vorstellen, dass sie mit den Relikten verbunden ist. Wenn man sich einige Relikte ansieht, scheint es, dass man seine Startausrüstung ändern kann, obwohl wir das nicht konnten. Aber man kann die Rüstung nicht wechseln, und es scheint, dass der Sinn des Spiels darin besteht, den nächsten Boss immer und immer wieder zu besiegen, bis man alle acht besiegt hat. Natürlich gibt es auch die Charakterquests zu erkunden, aber wir haben den Endboss - einen dreiköpfigen Höllenhund mit einem Schwert an einer Kette - in unserer Zeit mit dem Spiel zweimal besiegt, was dann dazu führt, dass man sich irgendwie ziellos fühlt.

FromSoftware möchte nicht, dass dieser Titel Live-Service-Elemente hat, also ist es vielleicht einfach, wenn man fertig ist, aber für jemanden, der vielleicht nicht in der Lage ist, einen Endboss zu besiegen, fragt man sich, warum er weiterspielt, wenn jeder Durchlauf ihn wieder an den Anfang zurückwirft. Außerdem stellt sich die Frage nach anhaltendem Genuss. Es ist leicht, sich in das Erlebnis zu vertiefen, wenn man alle nebeneinander in einer großen LAN-Party sitzt und der Teamkollege einem seine zitternde Hand zeigt, wenn man endlich den ersten Sieg holt. Aber online oder mit zufälligen Spielern könnte es weniger wirkungsvoll sein.

Trotzdem habe ich Elden Ring: NightReign sieben Stunden lang gespielt. Sieben Stunden. Und am Ende, wenn du mich gefragt hättest, ob ich noch ein bisschen spielen möchte, hätte ich ja gesagt. Es ist ein schlankeres, schnelleres Elden Ring-Erlebnis, das sich vielleicht ein wenig mehr leiht, als es sollte, aber es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass wir den Netzwerk-Test-Build gespielt haben, und wenn wir ihn mit dem Test des Basisspiels von Elden Ring vergleichen, erwartet uns eine Erfahrung, die viel, viel größer ist. Ich habe in dieser Vorschau immer wieder versucht, so viel wie möglich zu erklären und gleichzeitig meine Meinung zu äußern, aber die Wortzahl sollte zeigen, dass dies mehr als nur ein schneller Geldgriff für die Elden Ring-IP ist und bisher eine wirklich lustige Erfahrung ist.