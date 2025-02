Elden Ring: Nightreign und Avowed sind die Schlagzeilen in der neuesten Folge der Gamereactor Show

HQ

Es war bereits eine sehr, sehr große Woche für Videospiel-Fans, denn gestern wurde ein State of Play Showcase veranstaltet, der eine Menge Enthüllungen und Ankündigungen enthielt, und heute kommt Obsidian 's Avowed an - obwohl das Spiel nächste Woche nach einer fünftägigen Early-Access-Phase, die nur für diejenigen verfügbar ist, die eine teurere Variante des Spiels kaufen, offiziell veröffentlicht wird... Nichtsdestotrotz kommt noch etwas dazu, dass wir mehr über Elden Ring: Nightreign gehört haben, ein Spiel, von dem wir kürzlich die Gelegenheit hatten, einen großen Teil davon zu spielen und euch alles in einer langen Vorschau zu erzählen.

Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, denn in der letzten Folge von The Gamereactor Show haben Alex und ich uns zusammengetan, um über Nightreign zu diskutieren und warum dies eines der unorthodoxesten Spiele ist, die wir je von FromSoftware entwickelt gesehen haben. Alex erklärt seinen Eindruck von dem Titel, und das alles, nachdem wir über Avowed gesprochen haben und warum der Zeitpunkt der Veröffentlichung inmitten mehrerer anderer großer RPGs kein Grund zur Sorge ist.

Schauen Sie sich die 42. Folge von The Gamereactor Show unten oder auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker an.