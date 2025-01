Elden Ring: NightReign überspringt die Möglichkeit, Nachrichten auf dem Boden zu hinterlassen

HQ

Die Soulsborne-Reihe hat es den Spielern traditionell ermöglicht, Nachrichten auf dem Boden zu hinterlassen, die andere lesen können – von spielerischem Trolling bis hin zu echten Ratschlägen. Diese Funktion wird jedoch nicht in der kommenden Elden Ring: NightReign enthalten sein. Dies verriet der Director des Spiels, Junya Ishizaki, in einem Interview, in dem er erklärte, dass jeder Spieldurchgang im Spiel etwa 40 Minuten dauert und die Spieler einfach keine Zeit haben werden, ihre eigenen Nachrichten zu schreiben oder die anderer zu lesen.

Trotz des Fehlens dieser Funktion können die Spieler immer noch die Geister anderer Spieler sehen und indirekt interagieren. Darüber hinaus werden sie in der Lage sein, Beute aufzusammeln, die von den Gefallenen zurückgelassen wurde, was laut Ishizaki die Zusammenarbeit ohne direkte Kommunikation fördern soll.

Was halten Sie von der Entfernung der Nachrichtenfunktion – enttäuschend oder eine gute Veränderung?