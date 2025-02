Elden Ring: Nightreign startet am 30. Mai

HQ

Der eigenständige Elden Ring-Ableger Elden Ring: Nightreign hat ein Veröffentlichungsdatum. Elden Ring: Nightreign wurde erstmals bei den Game Awards enthüllt und wird am 30. Mai 2025 zur Veröffentlichung bereit sein.

Das Spiel bietet einen Koop- oder Solo-Modus für drei Spieler, während du versuchst, einen von acht Lords of Night zu besiegen. Mit einem schnelleren Spielstil, der sich auf den Kampf konzentriert, musst du keinen Charakter erstellen, da du aus acht Klassen wählen kannst.

Eine der spielbaren Klassen, Wylder, ist in der Collector's Edition des Spiels in einer 25 cm großen Statue zu sehen. Die Collector's Edition enthält außerdem DLCs für das Spiel, das nach der Veröffentlichung veröffentlicht wird, ein Artbook, 8 Nightfarers-Karten, ein Steelbook und einen digitalen Soundtrack. Die Seekers Edition enthält den digitalen Soundtrack und ein digitales Artbook sowie das Steelbook und den DLC. Die Deluxe Edition enthält den DLC, das digitale Artbook und den Mini-Soundtrack, und die Standard Edition enthält nur die Vollversion. Das Basisspiel kostet 34,99 £, genau wie der DLC Shadow of the Erdtree von Elden Ring.

Elden Ring: Nightreign wird ab dem 30. Mai für Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar sein. Schaut euch unsere Vorschau und unser Interview an, wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt.