Elden Ring: Nightreign s neuester Charakter kann Drachen schlagen

HQ

Elden Ring: Nightreign lässt dich nicht deinen eigenen Charakter erstellen, wie es das ursprüngliche Elden Ring tut, aber es gibt dir acht spielbare Charaktere zur Auswahl, jeder mit seinen eigenen Stärken und Schwächen, die dir und deinem Team helfen, dem Sieg über den Hauptboss am Ende eines Durchlaufs näher zu kommen.

Der neueste Charakter, der enthüllt wird, ist der Raider, ein riesiger Krieger, der aussieht, als wäre er gerade aus Assassin's Creed Valhalla oder God of War vom Boot gestiegen. Er kämpft nicht nur mit einer riesigen Axt, sondern hat auch ein Händchen dafür, Feinde mit seinen Fäusten und einigen süßen Wrestling-Moves herumzuschlagen.

Es scheint, als wäre er sehr an den Bosskampf gegen Hoarah Loux angelehnt, aber dieses Mal kämpft er auf deiner Seite. Wie ihr im Trailer sehen könnt, verfügt der Raider über eine Vielzahl von Moves, mit denen er eure Feinde bestrafen kann, darunter einen Aufwärtshaken zu einem Drachen. Wir sind uns nicht sicher, wie viele dieser Fähigkeiten einzigartig für den Raider sind oder ob sie in Waffen über Ashes of War enthalten sind, aber es ist klar, dass dieser neue Charakter an vorderster Front des Kampfes stehen und sich mit allen Waffen auseinandersetzen möchte, die er zur Hand hat, auch wenn es nur seine Hände sind.

Elden Ring: Nightreign erscheint am 30. Mai für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 & 5 und PC.