Elden Ring: Nightreign gibt uns unseren bisher saftigsten Look mit neuem Übersichtstrailer

Elden Ring: Nightreign hat gerade seinen bisher längsten Trailer bekommen, der uns einen Überblick über alle Aspekte des FromSoftware-Multiplayer-Spin-offs gibt. Da dies in einem alternativen Universum zum Hauptspiel spielt, mit einigen Dingen, die Sie vielleicht wiedererkennen werden, und anderen, die Sie sicherlich nicht erkennen werden, hat Bandai Namco uns einen hilfreichen Überblick über das Angebot gegeben. Der Trailer geht durch die Welt, die Charaktere, die Anpassungsoptionen, die Geschichte und natürlich die Bosse. Es gibt acht spielbare Charaktere zur Auswahl sowie acht Night Lords, die besiegt werden können, so dass viel Abwechslung geboten wird, vor allem, wenn du die Waffen, Builds und mehr hinzufügst. Wie wir in unserer Vorschau geschrieben haben, ist aus diesem Übersichtstrailer deutlich zu erkennen, dass es in diesem Spiel mehr um den Kampf geht als um alles andere. Bei jedem Durchlauf stürzt du dich kopfüber in den Kampf gegen alte und neue Feinde, aber über die Tafelrunde kannst du mehr über die Welt erfahren und das eine oder andere Nebenziel erreichen, um Charakterquests abzuschließen. Seht euch alle neuen Details im Trailer unten an. Elden Ring: Nightreign erscheint am 30. Mai für PS5, PS4, PC und Xbox Series X/S.