Elden Ring: Nightreign fügt den Duo-Modus hinzu

FromSoftware hat offiziell bekannt gegeben, dass Elden Ring: Nightreign am 30. Juli 2025 seinen lang erwarteten Duo-Modus erhalten wird. Das Update mit dem Namen "Duo-Expeditionen" wird als Teil von Patch 1.02 erscheinen und ermöglicht es zwei Spielern, sich den brutalen Herausforderungen des Spiels zu stellen. Die Ankündigung erfolgte auf dem Account von Elden Ring X (ehemals Twitter) mit der Zeile: "Nehmt es mit den Schrecken der Nacht als zwei verwandte Seelen auf."

Als Nightreign Anfang des Jahres auf den Markt kam, war es auf den Solo- und den Trio-Modus beschränkt – ein ungewöhnliches Setup, das unter den Fans für Diskussionen sorgte. Die Hinzufügung einer dedizierten Duo-Option bringt das Koop-Angebot näher an die Erwartungen der Spieler.

Was die Verkaufszahlen angeht, hat sich Nightreign bereits als kolossaler Hit erwiesen. Das Spiel hat innerhalb der ersten 24 Stunden über 2 Millionen Einheiten verkauft und hat nun in weniger als zwei Monaten weltweit 5 Millionen Verkäufe überschritten. In der Zwischenzeit boomt das größere Elden Ring-Franchise weiter: Das Originalspiel hat sich über 30 Millionen Mal verkauft, und seine Erweiterung, Shadow of the Erdtree, hat die 10-Millionen-Marke überschritten.