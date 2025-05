Elden Ring: Nightreign erreichte am ersten Tag auf Steam weit über 300.000 gleichzeitige Spieler

HQ

Gestern war endlich die Premiere von Elden Ring: Nightreign, der mit Spannung erwarteten Multiplayer-Interpretation des Elden Ring-Universums. Wie ihr vielleicht gesehen habt, hatten wir bereits Zeit, es zu spielen und zu rezensieren, und denken, dass es ein sehr guter Titel ist - und das Interesse der Spieler war riesig.

Über Nacht haben wir die Anzahl der gleichzeitigen Steam-Spieler verfolgt, die stetig gestiegen ist und erst jetzt, gegen 02:00 Uhr MEZ, zu sinken begonnen hat. Laut SteamDB erreichte das Spiel in den ersten 24 Stunden einen Spitzenwert von erstaunlichen 313.593 gleichzeitigen Spielern, was weit mehr ist als die maximale Anzahl an Spielern, die Dark Souls: Remastered, Dark Souls II und Dark Souls III während ihrer jeweiligen Spitzenzeiten zusammen hatten! Es reicht auch für den zweiten Platz in der Steam-Liste der derzeit meistgespielten Spiele, nur Counter-Strike 2 liegt vorne.

Es hat zwar noch einen weiten Weg vor sich, bis es Elden Ring erreicht, das einst 953.426 gleichzeitige Spieler auf Steam hatte, aber es wird natürlich über das Wochenende weiter wachsen und es ist klar, dass FromSoftware es wieder geschafft hat.