Elden Ring: Nightreign Endlosmodus, Skill Based Matchmaking-Leak

HQ

Elden Ring: Nightreign ist vielleicht kein traditioneller Live-Service-Titel, aber es ist konsequent bemüht, das Spielerlebnis mit Inhaltsupdates und Patches zu verbessern. Der neue Duo-Modus und Everdark Sovereigns sind Beweis genug dafür, aber es sieht noch nicht so aus, als wäre FromSoftware damit fertig.

Laut den jüngsten Leaks, die auf Reddit gepostet wurden (danke, Videogamer), will FromSoftware dem Spiel einen neuen Modus namens The Deep of Night hinzufügen. Dieser Modus ist im Wesentlichen ein Endlosmodus, der immer härtere Feinde hinzufügt, je tiefer du in die Nacht vordringst.

Je mehr du gewinnst, desto weiter kannst du gehen, und du erhältst eine MMR, die auf deiner Leistung in der Tiefe der Nacht basiert. Wenn du alleine suchst, wirst du mit Spielern mit der gleichen Tiefe zusammengebracht, mit insgesamt fünf Wertungen, die du erreichen kannst.

In der Tiefe der Nacht erscheinen einige Feinde und Bosse "magmafiziert", was ihnen ein Magma-Aussehen verleiht und wahrscheinlich bedeutet, dass sie Lava werfen werden, während sie reisen und angreifen.

Die Idee eines geschicklichkeitsbasierten Matchmakings in einem Spiel wie Elden Ring: Nightreign mag auf den ersten Blick abschreckend erscheinen, aber wenn FromSoftware-Fans einem Studio ihr Vertrauen schenken, dann ist es der Entwickler, der es geschafft hat, das Fortnite-Roguelike Elden Ring allen Widrigkeiten zum Trotz zum Laufen zu bringen.