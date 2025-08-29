Elden Ring: Nightreign bekommt nächsten Monat den neuen Deep of Night-Modus

HQ

Der Modus "Dunkel der Nacht" von Elden Ring: Nightreign wurde offiziell enthüllt. In diesem Modus wird der ohnehin schon beeindruckende Schwierigkeitsgrad von Nighreign und seinen Everdark Sovereigns noch gesteigert, mit stärkeren Feinden, Waffen, die sowohl Nachteile als auch Buffs haben, und einem unbekannten Nightlord, der dir am Ende gegenübersteht.

Wie in einem Beitrag auf der Website von Bandai Namco beschrieben, wird der Deep of Night-Modus umso bedrückender, je weiter man nach unten kommt. Deine Sieg-/Niederlagenbilanz wird anscheinend verwendet, um deine Tiefe zu bestimmen, die bestimmt, wie hart die Feinde und Begegnungen sein werden.

Und wenn du die dritte Tiefe überwindest, kannst du auf die endlose Version von Deep of Night zugreifen, die eine Herausforderung nach der anderen bietet, bis du und deine Freunde umfallen. Der Modus "Tiefe der Nacht" von Elden Ring: Nightreign erscheint am Donnerstag, den 11. September.