Elden Ring Mod bringt Pokémon Scharlachrot ins Spiel

HQ

Während viele Leute gerade Spaß daran hatten, das Hauptspiel von Elden Ring zu erkunden, haben viele Modder dem Titel seit seiner Veröffentlichung verrückte und seltsame Dinge hinzugefügt. Jetzt gibt es ein Pokémon Scharlachrotes Crossover im Elden Ring dank eines talentierten Modders namens Arestame.

Tausche den Pferd/Ziegen-Hybrid-Torrent gegen das legendäre Pokémon Koraidon in diesem Mod aus, um durch die Länder dazwischen zu reisen. Wenn du schon dabei bist, kannst du dich genauso gut mit der Traineruniform ausstatten, die du in Pokémon Scharlachrot findest.

Dieser Mod geht jedoch über einen Reskin für dein Reittier und deine Rüstung hinaus, da Arestame große Anstrengungen unternommen hat, um viele der Feinde und Beschwörungen im Spiel zu ändern, wie du im obigen Trailer sehen kannst.

Zu diesem Zeitpunkt ist es unbekannt, ob dieser Mod in Zukunft herunterladbar sein wird oder ob Arestame nur ihr cooles Konzept zeigen wollte. So oder so, diese Kombination könnte zeigen, wie Pokemon Scarlet aussehen würde, wenn seine Leistung auf dem neuesten Stand wäre.