Elden Ring lässt länger auf sich warten, neuer Termin Ende Februar

From Software und Bandai Namco melden heute eine Verzögerung von Elden Ring. Die Veröffentlichung des Action-Rollenspiels wurde vom 21. Januar auf den 25. Februar verschoben, "da die Tiefe und die strategische Freiheit des Spiels die ursprünglichen Erwartungen übertroffen haben", heißt es in einem Beitrag. Was diese kryptische Bemerkung konkret erklären soll, wissen wir nicht, doch schon kommenden Monat wird es für ausgewählte SpielerInnen zumindest einen kleinen Wermutstropfen als Entschädigung geben.

Die Entwickler planen einen geschlossenen "Netzwerk-Test", der ausgewählten Spielern frühen Zugang zu Elden Ring gewährt. Auf dieser Seite könnt ihr euch dafür registrieren, die Anmeldung muss allerdings bis zum 1. November erfolgen. Zwischen dem 12. und dem 15. November sind insgesamt fünf je dreistündige Online-Sitzungen angesetzt, der Inhalt ist unbekannt.