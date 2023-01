Elden Ring hat vielleicht die meisten Auszeichnungen für das Spiel des Jahres aller Zeiten erhalten

HQ

Während viele Spieler die schwierigen RPGs von FromSoftware seit der ersten Veröffentlichung von Demon's Souls aufgebauscht haben, schien es, dass das gefeierte Studio mit dem Start von Elden Ring endlich vollständig in den Mainstream eingebrochen ist.

Mit den Verkaufszahlen, die die vorherigen Alben von Dark Souls, Sekiro und Bloodborne aus dem Wasser sprengen, und Kritikern, die das Spiel als einen generationsbestimmenden Titel bezeichnen, ist es kein Geheimnis, dass viele Leute Elden Ring mögen. Da 2022 offiziell beendet wurde, haben einige gute Leute bei ResetEra gezeigt, wie dankbar die Community für das Spiel ist.

Laut einer Liste, die alle Auszeichnungen für das Spiel des Jahres 2022 enthält, hat Elden Ring bisher 324 Auszeichnungen erhalten, was es zum Spiel mit den meisten GOTY-Siegen aller Titel machen würde, seit sie die Trophäen vergeben haben.

Dies schlägt The Last of Us: Part II, das 2020 mit 322 Auszeichnungen den Rekord aufstellte, eine Leistung, die viele für unschlagbar hielten. Elden Ring hat jedoch immer wieder bewiesen, dass es das herausragende Spiel des Jahres 2022 ist, wenn es jemals eines gab.