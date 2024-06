Elden Ring hat sich 25 Millionen Mal verkauft

HQ

Wir sind jetzt neun Tage von der Veröffentlichung der Erweiterung Shadow of the Erdtree von Elden Ring entfernt, und der Hype dafür hat anscheinend noch mehr Spieler zu FromSoftwares fantastischem Spiel gebracht.

Bandai Namco und die Entwickler haben bekannt gegeben, dass Elden Ring mehr als 25 Millionen Exemplare verkauft hat. Das bedeutet, dass die Zahl der Spieler seit Februar um 2 Millionen gestiegen ist. Es wird interessant sein zu sehen und zu hören, wie viele von ihnen in Shadow of the Erdtree springen.

Wann hast oder wirst du Elden Ring kaufen, und spielst du die Erweiterung am ersten Tag?