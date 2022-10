Elden Ring hat sich 12 Millionen Mal verkauft

HQ

Die Zukunft sieht rosig aus für Elden Ring, das sich mittlerweile über eine Million Mal in Japan und über 12 Millionen Mal weltweit verkauft hat.

In einer kürzlichen Ankündigung von FromSoftware und Bandai Namco wurden die Zahlen zusammen mit einer erneuten Verpflichtung zum Franchising und dem weiteren Ausbau des geistigen Eigentums in der Zukunft bekannt gegeben. In der Ankündigung hieß es: "Bitte freut euch auf mehr von Elden Ring als IP (Charaktere und anderes geistiges Eigentum) in der Hoffnung, über den Bereich der Spiele hinaus zu expandieren."

Dies folgt auf Ankündigungen im September, dass sowohl ein offizieller Manga als auch ein Brettspiel als Teil der Elden Ring-Franchise produziert werden. Hidetaka Miyazaki, Präsident und CEO von FromSoftware, sagte: "Es ist erstaunlich zu sehen, wie viele Leute Elden Ring gespielt haben."

Yasuo Miyakawa, Präsident und CEO von Bandai Namco, sagte: "Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, die Marke über das Spiel hinaus und in das tägliche Leben aller zu erweitern. Wir werden weiterhin Freude und Erfüllung durch Unterhaltung schaffen, damit wir näher kommen und unsere Fans auf der ganzen Welt verbinden können."