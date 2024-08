Elden Ring hat immer noch mehr als 150.000 Spieler pro Tag auf Steam

HQ

Das epische Fantasy-Abenteuer von Fromsoftware, mit seiner herausfordernden Spielwelt, um es gelinde auszudrücken, erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, und trotz der Tatsache, dass Elden Ring jetzt mehr als zwei Jahre alt ist, strömen täglich mehr als 150.000 Spieler dazu.

Die groß angelegte Erweiterung Shadow of the Erdtree hat offensichtlich dazu beigetragen, das Interesse der Menschen an der dunklen Fantasy-Welt aufrechtzuerhalten und zu erneuern, aber egal wie man es dreht und wendet, 150.000 tägliche Spieler sind immer noch eine sehr beeindruckende Zahl.

Vor allem für das, was auf dem Papier ein relatives Nischenspiel sein sollte, und vielleicht könnte dies From jetzt dazu ermutigen, weitere Erweiterungen in Betracht zu ziehen, etwas, worum die Fans online lautstark betteln. Auch wenn sie ausdrücklich gesagt haben, dass nichts dergleichen passieren wird.

Was denkst du, wird es weitere Erweiterungen für Elden Ring geben, und spielst du das Spiel immer noch?