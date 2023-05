Elden Ring hat 20 Millionen verkaufte Exemplare überschritten

HQ

Nach seiner Einführung vor über einem Jahr versendet FromSoftwares von der Kritik gefeiertes Elden Ring weiterhin Tonnen von Kopien für Bandai Namco. Wie in einem kürzlich veröffentlichten Investorenbericht erwähnt, können wir nach der Übersetzung (danke, ResetEra) sehen, dass das RPG nun den Meilenstein von 20,5 Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat.

In dem Bericht heißt es: "Die wiederholten Verkäufe bestehender Titel wie "Elden Ring" waren stark, insbesondere in Übersee, und erreichten weltweit 20,5 Millionen. Neue weltweite Titel liefen nur langsam an, aber kleinere, mittelgroße Produkte entwickelten sich stetig."

Im Anschluss daran gibt Bandai einen Einblick, wie es erwartet, dass Elden Ring Verkäufe in Zukunft sinken werden: "Wir erwarten einen Rückgang der wiederholten Elden Ring-Verkäufe, die im Vorjahr einen besonders großen Beitrag geleistet haben."

Dies wird sich jedoch wahrscheinlich in Zukunft ändern, da die Erweiterung Shadow of the Erdtree für das Spiel versprochen wurde, was bedeutet, dass die Spieler irgendwann in die Lands Between zurückkehren werden.