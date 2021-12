Elden Ring: George R.R. Martin spricht über die Zusammenarbeit mit From Software

HQ

From Software hat sich für Elden Ring die Unterstützung des Game-of-Thrones-Autoren George R.R. Martin eingeholt, der dem japanischen Entwicklerstudio bei der Erarbeitung der Spielwelt und dessen Geschichte unter die Arme gegriffen hat. Die Kooperation mit dem Schriftsteller ist schon einige Jahre her, doch in zwei Monaten werden Souls-Fans erstmals in die offene Welt des Zwischenlands eintauchen können, um die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit selbst unter die Lupe zu nehmen.

Martin verfasste am Wochenende einen Kommentar, um an die bevorstehende Veröffentlichung des Spiels zu erinnern. Er spricht auf seinem Blog noch einmal über den Umfang seines Einflusses und er verrät uns auch gleich, welche Spiele er früher gespielt hat. From Softwares nächstes Projekt sehe "unglaublich" aus, schließt der US-Amerikaner:

"Vor ein paar Jahren baten mich Hidetaka Miyazaki und sein unglaubliches Team von Spiel-Designern (die Schöpfer der Dark-Souls-Videospielserie) von Japan aus um Hilfe bei der Entwicklung einer Hintergrundgeschichte für ein neues Spiel, an dem sie gerade arbeiteten. Videospiele sind nun nicht wirklich mein Ding - obwohl ich [früher] ein paar gespielt habe, hauptsächlich Strategiespiele, wie Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms und Master of Orion - aber dieses Angebot war zu aufregend, um es abzulehnen.

Miyazaki und sein Team von From Software machen bahnbrechende Sachen mit großartiger Kunst, und was sie von mir wollten, war nur ein bisschen Worldbuilding: eine tiefe, dunkle, nachhallende Welt, die als Grundlage für das Spiel dienen sollte, das sie zu erschaffen planten. Und zufälligerweise liebe ich es, Welten zu erschaffen und eine imaginäre Geschichte zu schreiben."

"Ich habe also meinen Teil dazu beigetragen und das Projekt an meine neuen Freunde in Japan weitergegeben, und die haben es dann übernommen. Und die Jahre vergingen. Videospiele sind heutzutage genauso groß wie Filme (sogar noch größer)... und die Entwicklung dauert genauso lange. Aber der Tag von Elden Ring ist endlich gekommen. Und ich muss sagen, es sieht unglaublich aus."

Diese Worte dürften Publisher Bandai Namco freuen, doch auch Fans scheinen allen Grund zur Freude zu haben. Elden Ring erscheint am 25. Februar auf PC, Playstation und Xbox. Gameplay-Eindrücke findet ihr in unserer jüngsten Vorschau.