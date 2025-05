Elden Ring Film bestätigt, Regie führt Alex Garland

HQ

Anfang des Monats haben wir das Gerücht geteilt, dass Alex Garland (Ex Machina, Civil War and Warfare) beiElden Ring einem Film mit A24 Regie führen wird. Die Website, die das Gerücht in die Welt setzte, entfernte den Artikel kurz darauf, was normalerweise bedeutet, dass er wahr oder wirklich falsch ist. Es stellte sich heraus, dass es Ersteres war.

Bandai Namco bestätigt, dass A24 sich mit Garland zusammentut, um einen Elden Ring Film zu drehen. Sie lassen es so klingen, als wäre der Film eine Adaption des Spiels, also teilen Sie uns bitte Ihre Traumbesetzung für Melina, The Tarnished, Malenia und andere beliebte Charaktere mit.