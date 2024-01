Elden Ring erhält ein Steam-Update, Fans glauben, dass der DLC bald veröffentlicht wird

HQ

Der DLC-Bereich von Elden Ring hat gerade sein erstes Update seit mehr als einem Jahr erhalten, und die Fans verlieren den Verstand, wenn sie denken, dass Neuigkeiten oder sogar eine Veröffentlichung auf dem Weg sind.

Laut SteamDB wurde die aktualisierte hinzugefügte unbekannte App 2778580 zum DLC-Abschnitt von Elden Ring hinzugefügt. Der zweite Geburtstag des Spiels rückt immer näher, und so ist es möglich, dass eine Art Ankündigung vorbereitet wird, aber vielleicht ist es klug, unsere Hüte zu behalten, bis etwas Offizielles von FromSoftware herauskommt.

Shadow of the Erdtree, die einzige Erweiterung des Spiels, wurde nur wenige Tage nach dem ersten Jahrestag enthüllt. Seitdem haben wir so gut wie keine Informationen erhalten, außer der Tatsache, dass daran gearbeitet wird, also können wir hoffentlich bald zumindest ein Update bekommen. Es ist unwahrscheinlich, dass wir eine vollständige Veröffentlichung erhalten, da frühere Informationen uns glauben lassen, dass die Erweiterung nicht vor Ende März dieses Jahres erscheinen wird.

Glaubst du, dass die Veröffentlichung eines Elden Ring DLCs unmittelbar bevorsteht?