Elden Ring DLC enthüllt

Elden Ring feierte kürzlich seinen ersten Geburtstag, und während die Fans anfangs vielleicht enttäuscht waren, dass neben den Feierlichkeiten keine DLC-Ankündigung erschien, hat uns FromSoftware ein paar Tage später wissen lassen, dass das Spiel tatsächlich eine Erweiterung hat.

In einem zufälligen Tweet, der heute Morgen veröffentlicht wurde, bestätigte die offizielle Twitter-Seite von Elden Ring, dass wir tatsächlich eine Erweiterung des Spiels bekommen würden, dass es sich in der Entwicklung befindet und dass es Shadow of the Erdtree heißt.

Der Tweet hatte auch ein Bild angehängt, das die Getrübten in einem Weizenfeld zu zeigen scheint, umgeben von Geistern, die auf einen riesigen verdrehten Baum zusteuern. Ob dies der Erdtree ist, den wir im Basisspiel niederbrennen, muss noch enthüllt werden, aber die Fans gehen bereits in den Overdrive, um an alle Bedeutungen hinter dem Titel und den Inhalten zu denken, die wir bekommen könnten.

Leider gibt es zum Zeitpunkt des Schreibens kein Veröffentlichungsdatum für Shadow of the Erdtree, aber es ist immer noch schön zu wissen, was wir alle so lange angenommen haben, und zu sehen, dass FromSoftware aktiv an DLC für Elden Ring arbeitet.

Bist du gespannt auf Shadow of the Erdtree?