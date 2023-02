Elden Ring diktiert nicht, was FromSoftware als nächstes macht

HQ

Der Erfolg von Elden Ring ist für alle sichtbar, und jetzt wissen wir, dass wir mehr von FromSoftwares größtem Hit in der Erweiterung Shadow of the Erdtree bekommen. Hidetaka Miyazaki sagte jedoch nach den DICE Awards, dass der Erfolg von Elden Ring keinen Einfluss darauf haben wird, was FromSoftware als nächstes schaffen wird.

"Offensichtlich ist Elden Ring ein kommerzieller Erfolg" Miyazaki sagte IGN. "Jeder ist sich dessen bewusst, aber es hat keinen wirklichen Einfluss darauf, was wir als nächstes schaffen werden. Wir entwickeln im Grunde immer wieder das Spiel, das wir erschaffen wollen, und das ist unsere Politik. Es ist ganz einfach."

Miyazaki sucht oft nach Inspiration in anderen Spielen und sagte auch, dass er von den Ideen in Titeln wie Escape from Tarkov sehr beeindruckt war.

