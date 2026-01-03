Elden Ring, Dark Souls-Regisseur Hidetaka Miyazaki glaubt nicht, dass FromSoftware Soulslikes erfunden hat

HQ

Egal, ob man sie liebt oder hasst, es war in den letzten Jahren schwer, Soulslikes zu vermeiden. Third-Person-Action-RPGs, die den Fokus auf schwierige Kämpfe und die durch Niederlagen gewonnenen Lektionen legen, scheinen aus dem Erfolg von FromSoftwares Souls-Spielen entstanden zu sein, aber Dark Souls- und Elden Ring -Regisseur Hidetaka Miyazaki weiß nicht, ob wir den Begriff seinen Schöpfungen zuordnen sollten.

"Ich weiß, dass uns [die Erfindung des Begriffs 'Soulslike' zugeschrieben wird], aber was das Spieldesign angeht, ist diese Idee, Tod und Lernen als Teil des Kernspielzyklus zu haben, etwas, wofür das Gaming-Publikum vielleicht bereit war", sagte er gegenüber Game Informer und deutete an, dass irgendwann jemand von der Idee profitiert hätte.

"Was wir herausgefunden haben, ist, dass es in Ordnung ist, Spiele mit Tod als Teil des Kern-Gameplay-Loops zu machen, und unsere Antwort hat zufällig bei verschiedenen Zielgruppen Anklang gefunden." Miyazaki sagte über die Souls-Spiele und deren Ursprünge. "Die FromSoftware-DNA und unser Spieldesign überschnitten sich mit dem, was vielleicht auf dem Markt fehlte."

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Leute den Begriff Soulslike jetzt aufgeben werden, aber es ist interessant zu sehen, wie Miyazaki bei der Frage nach den Ursprüngen des Begriffs eine bescheidene Herangehensweise annimmt. Vielleicht hätte ein Entwickler den Schwierigkeitsgrad ähnlich wie die Souls-Spiele genutzt, aber nur wenige hätten das so gut umsetzen können wie FromSoftware.