Elden Ring bekommt seinen eigenen offiziellen Manga

Elden Ring bekommt seinen eigenen offiziellen, vollfarbigen Manga. In der Vergangenheit hatte Elden Ring einen Webcomic, der sich viel mehr darauf konzentrierte, die Reise des Befleckten zum Eldenlord zu parodieren.

Jetzt ist jedoch ein neuer Manga in Arbeit des Künstlers Hand Punch und des Verlags Kadokawa Co. So wie es aussieht, wird es einen ähnlicheren Ton wie das Originalspiel bieten, und hier ist, was Hand Punch dazu zu sagen hatte:

"Ich fühle mich geehrt, für die Komik eines großartigen Werkes verantwortlich zu sein, aber gleichzeitig fühle ich eine große Verantwortung und einen großen Druck. Für uns ist Elden Ring nicht nur ein Spiel, sondern eine Kunstform. Wir sind leidenschaftlich bei unserer Arbeit, aber es gab viele Schwierigkeiten im kreativen Prozess. Wie mich diese Arbeit jedoch gelehrt hat, glaube ich, dass es immer Licht geben wird, wenn man Schwierigkeiten überwindet."

Kadokawa hat sich mit einer Zusammenfassung der Handlung eingemischt, die zeigt, was wir erwarten können, wenn der Manga am 29. März erscheint:

"Das große Abenteuer des Action-Rollenspiels Elden Ring ist jetzt in einem farbigen Comic erhältlich. Die Geschichte folgt einem der Befleckten, der, von Segnungen geleitet, die Zwischenländer erreicht hat und sich auf eine Reise begibt, um der nächste Eldenlord zu werden. Auf seinem Weg trifft der Befleckte auf charmante Charaktere, erkundet verschiedene Dungeons, kämpft gegen mächtige Bosse und vieles mehr."

Wirst du den Elden Ring Manga lesen?