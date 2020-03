Elden Ring bekommt seine Musik von Yuka Kitamura

FromSoftware wechselt die Mitglieder ihrer Teams zwischen der Veröffentlichung einzelner Spiele immer wieder aus, um frische Ideen und die Leute auf andere Gedanken zu bringen. Die extrem hohe Qualität von Bloodborne-, Sekiro: Shadows Die Twice und natürlich der Dark-Souls-Spiele spricht für die Herangehensweise der Japaner. Das nächste Spiel des Studios, Elden Ring, wird eine kleine Ausnahme von dieser Praxis sein, da wir nun erfahren haben, wer für die Musik verantwortlich ist.

Yuka Kitamura konnte nun bestätigen, dass sie für die Musik in Elden Ring verantwortlich ist. Die Komponisten hat bereits in Bloodborne mitgewirkt und war sowohl in Dark Souls III als auch in Sekiro im letzten Jahr die Hauptverantwortliche beim Thema Musik. Hoffentlich kann diese fantastische Musikerin dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit zwischen George R.R. Martin und Hidetaka Miyazaki die gleichen stimmungsbildenden Töne und Chöre erhält, die bereits die vielen vorherigen Werke des Entwicklers getragen haben. Jetzt hoffen wir nur noch, dass bald auch ein bisschen Gameplay aus dem Spiel gezeigt wird.