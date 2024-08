Elden Ring bekommt eine zweite Erweiterung (irgendwie) dank neuer Mod

HQ

Wenn du, aus welchen Gründen auch immer, durch die Zwischenländer gewandert bist und gehofft hast, öfter erstochen zu werden, dann hast du Glück, denn der Modder Klibrius hat dem Elden Ring Nexus das hinzugefügt, was sie die Elden Ring Erweiterung nennen.

Da es sich um die erste Mod von Klibrius handelt, die auf dem Nexus gelistet ist, sind wir uns noch nicht sicher, wie effektiv diese "Erweiterung" ist, aber sie verspricht viel. Mehr Feinde werden die offene Welt durchstreifen, und du hast über 40 neue Beschwörungen, mit denen du sie bekämpfen kannst.

Und wenn du ein Verlierer ohne Jungfrau bist, kannst du jetzt Melina, Sellen, Millicent und Dragon Maiden an deine Seite rufen. Dank der erhöhten Beschwörungsreichweite kannst du deine Verbündeten fast überall hin mitnehmen.

Das vielleicht Interessanteste an dieser Mod ist, dass Klibrius einen Krieg zwischen Caelid und Leyndell hinzugefügt hat. Die königliche Hauptstadt wurde in der Überlieferung von Elden Ring oft belagert, und doch können wir uns jetzt selbst ein Bild davon machen, da die Streitkräfte beider Seiten in der offenen Welt gegeneinander antreten werden.

Die Elden Ring Expansion-Mod ist jetzt in Version 1.0 verfügbar, aber erwarten Sie Änderungen in der Zukunft.