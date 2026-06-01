Eldemar Studio präsentiert während der Mix Summer Showcase neues Gameplay für Lucid Falls

Eldemar Studio ist gerade auf der Mix Summer Showcase aufgetreten, wo der Entwickler vor Ort war, um neues Gameplay für das atmosphärische Abenteuer Lucid Falls vorzustellen. Das Spiel, das schließlich auf dem PC über Steam erscheinen soll, basiert auf der Unreal Engine und nutzt die Plattform, um "atemberaubende" Grafiken zu liefern, während der Spieler sich durch surreale und furchterregende Welten arbeitet, die nach Belieben manipuliert werden können.

Das Ziel des Spiels ist es, absurde Welten zu überleben und zu durchqueren, in denen der Spieler Gravitation, Raum und Zeit nach eigenem Willen verdrehen kann, um verborgene Wege zu entdecken und Rätsel zu überwinden.

Uns wird gesagt, dass das Spiel stolz auf seine "starke visuelle Leitung und beeindruckenden Umgebungen" liegt und dass großer Wert auf "Atmosphäre erzeugen, sich in traumhafte filmische Bilder, eindringliches Sounddesign und furchterregende Monster einfließen lässt" gelegt wird.

Auch wenn wir noch nicht wissen, wann Lucid Falls auf dem PC erscheint, hat Kreativdirektor Yurii Radkevych erklärt, dass der Entwickler "kleine Gameplay-Fragmente" teilen wird und dass weitere geteilt werden, wenn es fertig ist, aber dass man den Entwicklungsfortschritt verfolgen kann, indem man den Titel auf Steam auf die Wunschliste setzt.

Sehen Sie sich unten den neuesten Trailer zu Lucid Falls an.