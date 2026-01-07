Elbit Systems rüstet Europas CV90 mit Iron Fist in einem NATO-Deal von 150 Millionen Dollar aus

HQ

Israels Elbit Systems hat einen Vertrag über 150 Millionen Dollar unterzeichnet, um sein Iron Fist Aktivschutzsystem für das CV90-Infanteriekampffahrzeug bereitzustellen, wodurch die Überlebensfähigkeit einer der am weitesten verbreiteten gepanzerten Plattformen Europas gestärkt wird.

Das System wird an BAE Systems Hägglunds geliefert, den schwedischen Hersteller des CV90, der von mehreren europäischen NATO-Mitgliedern betrieben wird. Elbit sagte, der Befehl folge einer erfolgreichen Scharfschuss-Demonstration in Europa im vergangenen Jahr, bei der Iron Fist fortschrittliche kinetische Panzergeschosse besiegte.

Iron Fist bietet vollständigen 360-Grad-Schutz gegen eine Vielzahl von Bedrohungen auf dem Schlachtfeld, darunter Raketen, Panzerabwehrraketen, Drohnen, herumlungernde Munition und hochgeschwindigkeits-panzerbrechende Geschosse – ein wachsendes Anliegen, da moderne Konflikte zunehmen.

Das Abkommen erfolgt vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage nach CV90-Fahrzeugen in ganz Europa und markiert Elbits zweiten Vertrag im Maßstab von 150 Millionen Euro innerhalb von ebenso vielen Tagen, was den Anstieg der europäischen Verteidigungsausgaben und das Interesse an aktiven Schutztechnologien unterstreicht, da sich die NATO-Streitkräfte für Hochintensitätskriege modernisieren.

Elbit Systems hat Verträge im Wert von 150 Millionen US-Dollar mit BAE Systems Hägglunds für die Integration des Iron Fist Active Protection Systems auf CV90-Infanteriekampffahrzeugen, die von europäischen NATO-Streitkräften betrieben werden, abgeschlossen.

Die Verträge folgen auf erfolgreiche Scharfschusstests im September 2025, bei denen Iron Fist über ein Dutzend 120-mm-kinetischer Panzergranaten abfing und so nachweisliche Fähigkeiten gegen fortschrittliche Panzerabwehrbedrohungen demonstrierte.

Iron Fist bietet 360-Grad-Schutz gegen ATRs, ATGMs, UAS, herumlungernde Munition und kinetische Energiebedrohungen sowohl in offenem als auch in städtischem Gelände.

Dies erweitert unsere strategische Partnerschaft mit BAE Systems Hägglunds und der operativen Präsenz von Iron Fist in ganz Europa.