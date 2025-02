El Salvador bietet US-Kriminellen in beispiellosem Deal die Unterbringung von Kriminellen an Bukele bietet an, Abgeschobene jeglicher Nationalität in Haft zu nehmen, was rechtliche und menschenrechtliche Bedenken auslöst.

In einem beispiellosen Schritt hat El Salvador zugestimmt, Gewaltverbrecher aus den Vereinigten Staaten aufzunehmen, einschließlich Abgeschobener jeglicher Nationalität, als Teil eines Abkommens, das von US-Außenminister Marco Rubio angekündigt und später in einem Beitrag auf X von Bukele selbst bestätigt wurde. Die Vereinbarung, die mit dem salvadorianischen Präsidenten Nayib Bukele getroffen wurde, sieht vor, dass verurteilte Kriminelle – darunter auch amerikanische Staatsbürger – gegen eine Gebühr in das Hochsicherheitsgefängnis des Landes, CECOT, gebracht werden. Während die Trump-Regierung das Abkommen als mutigen Schritt zur Durchsetzung der Einwanderungsgesetze lobt, stellen Rechtsexperten seine Machbarkeit in Frage und weisen darauf hin, dass die Abschiebung von US-Bürgern nach amerikanischem Recht illegal ist. Auch Menschenrechtsorganisationen sind alarmiert und verweisen auf die harten Haftbedingungen und das Fehlen eines ordnungsgemäßen Verfahrens in El Salvador. Bukele sieht darin jedoch eine Chance, sein Gefängnissystem finanziell zu stützen und gleichzeitig sein hartes Durchgreifen gegen die Bandengewalt zu verstärken. Glauben Sie, dass die Vereinigten Staaten sich auf ausländische Gefängnisse verlassen sollten, um mit ihrer kriminellen Bevölkerung fertig zu werden? Was halten Sie von der Entscheidung?