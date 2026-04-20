El Presidente kann buchstäblich Berge versetzen in Tropico 7

HQ

Obwohl es noch kein festes Veröffentlichungsdatum hat, ist 2026 das Jahr, in dem der siebte Hauptteil der Tropico-Reihe erscheinen wird. Der Entwickler Gaming Minds Studio wird in naher Zukunft zurückkehren, um den Spielern die ultimative Kontrolle über ein Inselparadies zu geben und als stets geliebter und fehlerloser Anführer El Presidente zu dienen.

Da der Start näher rückt und das Spiel voraussichtlich auf PC, Xbox Series X/S und PS5 debütiert wird, selbst als Day-One-Feature auf Game Pass Ultimate und PC Game Pass, hat Publisher Kalypso nun die erste Spielrunde für Tropico 7 geteilt.

Im Clip sehen wir, wie tatsächlich Berge nun unter deinen präsidialen Befehlen versetzt werden können. Aber darüber hinaus wird uns versprochen, dass es fünf Kampagnenkarten zu erkunden geben wird, die größten Inseln des Archipels in der Geschichte der Serie zu erkunden, ein überarbeitetes Militärsystem, neue Anpassungsoptionen für El Presidente und seinen epischen Palast und natürlich eine ganze Reihe politischer Turbulenzen zu bewältigen – oder wie es in der Pressemitteilung heißt: "Quatsch".

Sehen Sie sich unten den Gameplay-Trailer an und bleiben Sie dran für mehr von Tropico 7.