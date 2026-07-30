El Niño wird Lateinamerika im Herbst schwer treffen

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Die lateinamerikanischen Länder werden laut Reuters im letzten Quartal des Jahres, von Oktober bis Dezember, voraussichtlich mit einem schweren El Niño konfrontiert. Ein hochrangiger FAO-Mitarbeiter warnte, dass die Wahrscheinlichkeit eines intensiven Ereignisses hoch sei, das potenziell mit dem von 2015 vergleichbar sein könnte.

Extremes Wetter in diesen Monaten könnte einen "doppelten Schlag" für die Landwirtschaft bedeuten, da die Ernten betroffen sind, während die Vorräte an Düngemitteln und Hybridsamen bereits durch den anhaltenden Konflikt in der Straße von Hormus und den US-Iran-Krieg gestört sind. Die Auswirkungen variieren je nach Region, daher müssen sich die verschiedenen Regierungen gleichzeitig auf gegenteilige Risiken vorbereiten. Einige Regionen, wie die Nordküste Perus, könnten von Überschwemmungen betroffen sein, während Hochländer und trockene Korridore unter Wasserknappheit leiden könnten. Die FAO fordert frühzeitige Investitionen in Infrastruktur, resiliente Saatgut und schnellere Ernteplanung, während die Länder beginnen, das Kommende zu bewerten und vorzubereiten.