El Clásico: Wie spät ist es und wo kann man das erste Spiel der Saison zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona sehen?

HQ

Das erste El Clásico steht bereits vor der Tür. Am Samstag, den 26. Oktober, findet in Madrid das erste von zwei Aufeinandertreffen der beiden größten Rivalen in LaLiga statt: Real Madrid gegen den FC Barcelona. Es ist das bekannteste Fußballspiel des spanischen Fußballs und eines der meistgesehenen Sportereignisse der Welt.

In diesem Jahr sind die Erwartungen vielleicht aus verschiedenen Gründen höher als sonst. Real Madrid hat die Begegnungen in den letzten zwei Jahren dominiert, aber in dieser Saison ist Barcelona wohl stärker als Real Madrid und liegt in LaLiga nicht nur nach Punkten, sondern auch nach Tordurchschnitt vorne, was bedeutet, dass Madrid im Falle eines Sieges mit Barcelona gleichziehen würde, aber Barcelona aufgrund einer höheren Torzahl immer noch an der Spitze stehen würde.

Diesmal spielt Madrid jedoch zu Hause, im neuen Santiago-Bernabéu-Stadion. In dieser Saison hat Madrid in LaLiga jedes Spiel gewonnen, das sie in ihrem Stadion ausgetragen haben. Es wird auch Kylian Mbappes erstes Clásico sein.

Darüber hinaus kommen beide Klubs mit einer hohen Moral, nachdem sie in dieser Woche ihre Champions-League-Spiele gewonnen haben, und das unter ungewöhnlich ähnlichen Umständen: zu Hause gegen deutsche Mannschaften (Borussia Dortumund in Madrid und Bayern München in Barcelona), mit Drei-Tore-Führung (5:2 in Madrid, 4:1 in Barcelona) und mit Hattricks ihrer brasilianischen Stars (Vini Jr. und Raphinha).

Wo kann man El Clásico zwischen Real Madrid und FC Barcelona sehen und wie spät ist es?

Real Madrid gegen den FC Barcelona findet am Samstag, 26. Oktober, um 21 Uhr Ortszeit in Madrid (MESZ) statt.

In Spanien wird es von DAZN Fútbol übertragen, als Teil seines Pakets, das 5 Ligaspiele pro Spieltag (einschließlich Clásico ) sowie LaLiga F, Premier League, Serie A und Bundesliga umfasst. Es wird auch über Movistar+ und Orange zu sehen sein

In Großbritannien wird El Clásico um 20 Uhr (GMT+1) zu sehen sein. Es wird auf Premier Sports 1, ehemals Viaplay Sports, übertragen.

In den USA wird El Clásico um 15:00 Uhr ET / Mittag PT zu sehen sein. Es wird auf ESPN+ zu sehen sein.