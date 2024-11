El Capitan, der als leistungsstärkster Supercomputer der Welt bezeichnet wird

HQ

Wenn Sie sich gefragt haben, was der leistungsstärkste Supercomputer der Welt ist und wo er steht, hat sich dies im Jahr 2024 offenbar geändert. Nach Frontier, der als leistungsstärkster Supercomputer der Welt bezeichnet wurde, hat nun der kürzlich gebaute El Capitan den Thron übernommen, wie aus der neuesten Liste der Top500 hervorgeht.

Die Liste behauptet, dass El Capitan jetzt der leistungsstärkste Supercomputer ist, dank satter 11.039.616 Kerne, die auf AMDs EYPC-Prozessoren der 4. Generation basieren, die 24 Kerne bei 1,8 GHz bieten, sowie AMD Instinct M13300A Beschleuniger haben. In Bezug auf die Leistung wird darauf hingewiesen, dass es mit dem Netzwerk Cray Slingshot 11 eine Energieeffizienz von 60,3 Gigaflops/Watt erreichen kann und dass es 1,742 Exaflop/s auf der HPL-Benchmark-Skala misst, was weit vor dem zweitplatzierten Frontier liegt, der 1,353 Exaflop/s erreichte.

Für diejenigen unter uns, die nicht Computer sprechen, ist das Wichtigste, was man daraus lernen kann, dass El Capitan unglaublich schnell und leistungsstark ist, und wenn man sich an der Geschwindigkeit orientiert, mit der es Frontier in den Schatten gestellt hat, werden wir wahrscheinlich nicht allzu lange warten müssen, bis ein weiterer Supercomputer eintrifft und die 2 Exaflop-Marke knackt.

