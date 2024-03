Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Vorschau - Vielversprechend, aber nicht gerade spannend

HQ

Als Spieler fällt es mir immer schwerer, mich für neue und ausufernde JRPGs zu begeistern. Es bleibt einfach nicht genug Zeit, um Spiele wie Like a Dragon: Infinite Wealth, Persona 3 Reload, Final Fantasy VII: Rebirth, Unicorn Overlord, Dragon's Dogma 2 durchzuspielen, die Liste geht weiter. Genau aus diesem Grund übt der Druck auf Rabbit and Bear Studios ' kommende Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes aus, sich auszuzeichnen und sich von seinen Mitbewerbern abzuheben. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, den ersten Teil dieses Spiels auszuprobieren und durchzuspielen, wo ich begeistert, aber auch nicht gerade begeistert war.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes spielt in einer ähnlichen Fantasiewelt wie Octopath Traveler. Es ist mittelalterlich, aber nicht düster, und wenn überhaupt, dann eher fantastisch und magisch. Es gibt die gleichen Konflikte und Erzählstränge, die wir von dieser Art von Setting erwarten, mit widersprüchlichen und sich bekriegenden Fraktionen, die die Welt spalten, sowie einer Vielzahl von einzigartig gestalteten und gestalteten Charakteren, die die Welt auf vielfältige Weise beeinflussen und sich in sie einfügen. Hundred Heroes ist ein völlig einzigartiges Spiel, aber es ist auch ein sehr vertrautes, vor allem, wenn du dich mit den Trends und dem Aufbau vieler JRPGs auskennst.

Das gilt auch für den Kunststil und die Grafik. Hundred Heroes hat diese schöne Mischung aus realistischerer 2D-HD-Grafik und den pixel-Sprite-ähnlichen Charakteren, und da dieser Stil in Spielen wie Octopath und sogar Live A Live erfolgreich war, zeichnet er sich auch aus und bringt auch großes Flair und Charme in dieses Universum.

Aber wo sich Hundred Heroes von anderen abhebt, ist vor allem die Kampf- und spielbare Charakterliste. Wie der Name schon sagt, gibt es über 100 Charaktere, die es zu finden und deinem Team hinzuzufügen gilt, und das bedeutet sowohl eine große Vielfalt an Kämpfen und Strategien, als auch eine Mega-Tiefe in der Erzählung, oft zu viel Tiefe, wenn überhaupt. Wenn man eine so große Auswahl an Charakteren hat, kann es schwierig sein, sie hervorzuheben und sich wichtig anzufühlen, und selbst in dieser Vorschauversion, in der etwa 10 Charaktere gefunden und getestet werden konnten, fühlte ich mich ein wenig überwältigt von der Auswahl. Glücklicherweise sind die Kämpfe recht unkompliziert und begrenzen die Komplexität der umfangreichen Charaktersammlung.

In Hundred Heroes sind die Kämpfe rundenbasiert, aber anstatt sich wie in einem traditionellen RTS Zeit zu nehmen, um zu planen, wie und wann deine Charaktere angreifen, wählst du hier alle deine Befehle aus und siehst dann, wie sich alles in einer schnellen und schnellen Bewegung abspielt, die durch eine Zeitleiste von Ereignissen definiert wird. Du hast sechs Charaktere gleichzeitig in deiner Gruppe, und du wählst aus, was jeder Charakter zu Beginn des Zuges tun soll, und lässt dann alles in einer Reihe von Sekunden ablaufen. Dieser Stil fördert rasante und flüssige Action, und wenn du ihn mit Spezialangriffen und Fähigkeiten kombinierst, von denen einige von den Beziehungen abhängen, die deine Charaktere entwickeln, und einzigartigen Kampf-Gimmicks (z. B. Deckung zum Verstecken oder Spezialangriffe in Bosskämpfen - einer davon ist ein Hau-drauf-Angriff), kannst du sehen, dass der Kampf so abgestimmt wurde, dass er recht gut funktioniert. Es kann jedoch manchmal etwas langweilig werden, auch in Bosskämpfen, bei denen man nicht sehen kann, wie gut man sich tatsächlich schlägt, da es sich durch das Fehlen von Gesundheitsbalken und Informationen anfühlt, als würde man auf der Stelle treten. Trotzdem denke ich, dass die Kämpfe mehr Positives als Negatives zu bieten haben.

Das gilt auch für die Erzählung. Auf der einen Seite gibt es interessante Elemente und Fäden, denen man folgen kann, aber gleichzeitig wird das schnellere Kampftempo hier nicht umgesetzt. Alle paar Minuten wird dein Fortschritt angehalten, um eine Konversation im Kinostil zu präsentieren, und obwohl ich die vollständig vertonten Dialoge zu schätzen weiß, lassen die ständigen Pausen die Geschichte dieses Spiels oft eher wie eine lästige Pflicht erscheinen. Wenn man bedenkt, dass es in so ziemlich jeder Instanz Dialog-Beats in Form einer Social-Media-ähnlichen Dialogwand unten rechts im HUD gibt, muss man sich fragen, warum es so viele, häufige Pausen im Gameplay gibt, um mittelmäßige und mittelmäßige Erzählausschnitte zu erkunden.

Sie können auch sagen, dass der breite und schiere Umfang, den Hundred Heroes bieten möchte, die Feinheiten und Komplexitäten auf dem Weg dorthin beeinflusst hat. Dungeons sind nicht gerade aufregend zu erkunden, mit begrenzten und ziemlich vorhersehbaren zusätzlichen Pfaden, denen man folgen kann, die normalerweise nur zu einer Truhe führen, mit der man gegen eine Belohnung interagieren kann. Auch die Städte und Dörfer ähneln sich in dieser Hinsicht, es gibt nur ein paar zusätzliche Orte zu erkunden. Man hat nicht das gleiche Verlangen, ständig hinter den Vorhang zu schauen, die ausgetretenen Pfade zu verlassen oder jede Tür zu betreten, die man findet. Ich schätze die Idee, dass die Weltkarte eine Oberwelt ist (ähnlich dem, was kürzlich in Tiny Tina's Wonderlands angeboten wurde), in der man physisch und frei erkunden und schnell zwischen Dungeons und Städten und so weiter reisen kann, aber diese Karte ist auch nicht gerade mit Details vollgestopft und treibt mich nicht dazu, viel über die Kernziele hinaus erkunden zu wollen.

Nach dem, was ich bisher von Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes gesehen habe, bin ich noch nicht fest von dem Spiel überzeugt. Sicher, es gibt viele Elemente, die mich beeindrucken und an Suikoden erinnern, aber gleichzeitig gibt es ein paar Bereiche und Orte, die meine Aufmerksamkeit verlieren und mich nach mehr verlangen lassen. Im Moment bin ich mir nicht sicher, ob dieses Spiel mich von einigen der anderen JRPG-Projekte ablenken wird, die derzeit verfügbar sind, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Sie, wenn Sie dieses Genre von Spielen leben und atmen, zweifellos etwas finden werden, das Sie in diesem kommenden Titel zu schätzen wissen.