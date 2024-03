Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes stellt eine Auswahl der hundert Helden vor

HQ

Wenn du jemals die Suikoden-Serie gespielt hast, erinnerst du dich wahrscheinlich daran, dass es eine riesige Anzahl von Charakteren (über 100) gab, die du in deiner Gruppe verwenden konntest. Und da Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes eine spirituelle Fortsetzung ist, die von den gleichen Leuten entwickelt wurde, die einst Suikoden erschaffen haben, ist es nicht anders, wenn es um ein sehr, sehr großes Ensemble von brauchbaren Helden geht.

Und jetzt bekommen wir eine richtige Vorstellung von einigen von ihnen (es gibt sogar drei wiederkehrende Helden aus Eiyuden Chronicle: Rising) in einem brandneuen Trailer, der einen großartigen Job macht, um uns dazu zu bringen, das Spiel noch mehr zu spielen. Leider ist einer der ursprünglichen Schöpfer, Yoshitaka Murayama, vor einem Monat gestorben und wird das Projekt, an dem er so viele Jahre gearbeitet hat, nie wieder zu Gesicht bekommen.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes erscheint am 23. April für PC, PlayStation, Switch und Xbox und ist ab Tag 1 auch im Game Pass enthalten. Schauen Sie es sich im Video unten an.