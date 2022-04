Eivor und Ezio aus Assassin's Creed wollen bald in Fortnite freigekauft werden

HQ

Epic Games ist es völlig egal, wer oder was als Mikrotransaktionen in ihrem Spiel Fortnite verkauft wird, denn die Nutzer kaufen ihnen ja eh alles weg. Rick and Morty, Naruto, NBA-Sportler, Fußballer, Musiker und vieles mehr ist inzwischen ein Teil von Epic Games' Battle-Royale-Marktplatz und bald werden es auch die Assassinen von Ubisoft in das Spiel schaffen. Ezio Auditore (Assassin's Creed 2) und Eivor Varinsdottir (Assassin's Creed Valhalla) werden ab dem 8. April im Item-Shop des Spiels verkauft.

Wie üblich bekommen die Spieler für ihre Zahlung ein paar Anpassungsgegenstände, mit denen sich die Werkzeuge des Actionspiels variieren lassen. Ezio Auditores Kostüm (bei dem ihr die Kapuze auf- oder absetzen könnt) liegt seine versteckte Klinge (das ist ein Skin für die Spitzhacke) und ein spezielles Emote bei. Eivor Varinsdottir bringt ihren Schild, einen Langboot-Gleitschirm und die Axt des Raben-Clans mit in den Kampf.

Ihr könnt beide DLCs einzeln zu einem unbekannten Preis oder im Animus-Bundle kaufen, um spezielle Graffitis, Banner und einen Ladebildschirm zu bekommen. Einige weitere Details findet ihr hier hinter diesem Link, allerdings verrät uns der Entwickler nicht, wie viel der Spaß kostet... Fortnite hat allein in den letzten zwei Wochen über 130 Millionen Euro mit Mikrotransaktionen verdient.