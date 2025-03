Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften beginnen mit emotionaler Hommage an die beim Flugzeugabsturz in Washington ums Leben gekommenen Eiskunstläufer

HQ

Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2025 begannen am Mittwoch, den 26. März, und dauern bis zum 30. März. Bei der Eröffnungszeremonie wurde den Opfern des Flugzeugabsturzes in Washington D.C. am 29. Januar, bei dem eine American Airlines in einen Militärhubschrauber stürzte und 67 Menschen ums Leben kamen, ein emotionaler Tribut gezollt. Die meisten Passagiere des Fluges waren Eiskunstläufer, die meisten von ihnen Kinder mit ihren Familien und Trainern, darunter die beiden ehemaligen Weltmeister Evgenia Shishkova und Vadim Naumov.

Anfang des Monats fand in Washington eine Gala statt, um Geld für die Familien zu sammeln. Mehr als 1,2 Millionen Dollar spielten einige Verwandte der Verstorbenen, wie die 13-jährige Isabella Aparicio, die ihren Vater und Bruder verlor, oder Maxim Naumov, der seine Eltern verlor (AP via Turnto10).

Die Meisterschaften 2025, die in Boston ausgetragen wurden, wurden mit einem Video der Skater eröffnet, das von einem Chor begleitet wurde. Doug Lane, der seine Frau und seinen Sohn verloren hat, sagte, dass sein Sohn Spencer für diese Veranstaltung trainiert habe. Er beklagte auch, dass "einige Unfälle zwar unvermeidlich sind, dieser aber nicht vermeidbar war", aber "anstatt nach Schuldigen zu suchen, hoffe ich, dass wir mit unseren gewählten Vertretern zusammenarbeiten können, um den Flugverkehr für alle und für alle unsere Familien sicherer zu machen."

Am ersten Tag der Weltmeisterschaften verblüffte die amerikanische Eiskunstläuferin Alysa Liu mit der besten Punktzahl ihrer Karriere, 74,58, in der Hoffnung, die Bronzemedaille, die sie vor drei Jahren gewonnen hatte, zu verbessern. Dabei handelt es sich um den wichtigsten Eiskunstlauf-Wettkampf vor den Olympischen Winterspielen 2026.