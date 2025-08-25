Einzige Überlebende der australischen Pilzmörderin Erin Patterson: Sie "ließ mich halb lebendig zurück"

HQ

Die neuesten Nachrichten über Australien . Ian Wilkinson, der einzige Überlebende der australischen Pilzmörderin Erin Patterson, erzählte am Montag vor Gericht von den tiefgreifenden Auswirkungen der Vergiftung, die drei seiner Verwandten forderte und ihn "halb lebendig" fühlen ließ.

"Es ist ein wirklich schrecklicher Gedanke, mit dem zu leben, dass jemand beschließen könnte, ihr das Leben zu nehmen. Ich fühle mich ohne sie nur halb lebendig", sagte er, der einzige überlebende Gast eines Mittagessens, bei dem drei seiner Verwandten starben, und brach in Tränen aus, als er seine Aussage über die Auswirkungen des Opfers machte.



Der verurteilte Gastgeber servierte Gerichte mit giftigen Pilzen, so dass er monatelang im Krankenhaus lag und mit dem Verlust seiner Frau zu kämpfen hatte. Er beschrieb, dass er sich seit dem Vorfall nur noch "halb lebendig" fühle und forderte den Täter zu einem Geständnis auf, wobei er um Vergebung bat.

Das Gericht hörte auch Aussagen über die bleibenden Auswirkungen auf die Kinder der Familie, deren Zuhause durch die Ereignisse erschüttert wurde. Die Urteilsverkündung ist für Anfang September geplant, wobei eine lebenslange Haftstrafe erwartet wird, obwohl ihr Anwaltsteam eine Bewährungsfrist anstrebt.