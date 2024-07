Einzelhändler in Singapur rechnet mit riesigem Super Mario World Lego-Set, das im Oktober auf den Markt kommen soll

HQ

Lego-Fans aufgepasst: Ein offizieller Shop in Singapur hat möglicherweise eine bevorstehende Überraschung des dänischen Spielzeugherstellers Lego verdorben. Ein neues, von Super Mario World (SNES) inspiriertes 1.250-teiliges Lego Mario-Set wurde vorgestellt und wird am 1. Oktober in den Handel kommen.

Sobald sie zusammengebaut ist, werden wir eine riesige, pixelige, pixelige 16-Bit-Darstellung von Mario und seinem Kumpel Yoshi haben, die sogar einen kleinen Bewegungsmechanismus für das grüne Reittier bietet, das sein Maul öffnet und seine Zunge herausstreckt.

Im Moment gibt es keine offiziellen Preise im Westen, aber dieses Lego Super Mario World: Mario & Yoshi Set kostet $209.99 SGD. Schauen Sie es sich unten an.

Danke, Jays Brick Blog.