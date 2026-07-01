Einzelhändler bewerben E-Roller als straßengeeignet, obwohl dies gegen britisches Recht verstößt

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Eine Untersuchung der Press Association ergab, dass große Marken wie Amazon, Argos, Currys und andere die Nutzung von E-Scootern auf den Straßen bewerben, obwohl dies im Vereinigten Königreich gesetzlich verboten ist.

Gemietete E-Scooter können sowohl auf Straßen als auch auf Radwegen und Parks gefahren werden. Privatbetriebene dürfen das nicht, weshalb dieses Marketing von der Untersuchung kritisiert wird, ebenso wie bei E-Scootern, die Verbraucher besitzen würden. Die BBC berichtet, dass die Medien inzwischen ihre Werbung geändert haben, nachdem sie nach der Untersuchung kontaktiert wurden.

Argos sagte, es habe "die Formulierung auf einer Suchseite aktualisiert, um das, was wir bereits auf unseren Produktseiten enthalten, zu replizieren und für unsere Kunden noch klarer zu machen", und Currys überprüft derzeit seine Website, um sicherzustellen, dass "keine Produktlisten darauf hindeuten, dass E-Scooter auf öffentlichen Straßen oder auf öffentlichen Plätzen verwendet werden können."

Da einige E-Scooter als schnelle und effektive Möglichkeit bewarben, sich in einer Stadt oder Umgebung fortzubewegen, wurde nicht erwähnt, dass dies im Vereinigten Königreich illegal ist, es sei denn, der E-Roller wird gemietet. Selbst dann muss ein vermietbarer E-Roller von einem Fahrer mit vorläufigem oder vollständigem Führerschein benutzt werden.