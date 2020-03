Einzelhandel bekommt Final Fantasy VII: Remake in Europa und Australien verfrüht

Nachdem Square Enix vor einigen Tagen vor möglichen Verzögerungen bei der Auslieferung physischer Editionen von Final Fantasy VII: Remake warnte, gaben Yoshinori Kitase und Tetsuya Nomura nun via Facebook bekannt, dass die Kopien für den Einzelhandel frühzeitig an die Geschäfte ausgeliefert werden, um die Situation in Europa und Australien zu erleichtern. In den USA werden die Lieferungen diese Woche beginnen, daher besteht auch bei den amerikanischen Fans eine hohe Chance, dass sie rechtzeitig zum 10. April das erste Kapitel von Final Fantasy VII: Remake erleben können.

Die beiden verantwortlichen Entwickler baten diejenigen, die das Spiel im Vorfeld der offiziellen Veröffentlichung in die Finger bekommen werden darum, aus Respekt vor den anderen Spielern keine Inhalte zu spoilern. Denn obwohl es sich hierbei um ein Spiel handelt, das 1997 veröffentlicht wurde, werden Fans wohl mit einigen Überraschungen rechnen dürfen.