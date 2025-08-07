Einwanderung lässt spanische Bevölkerung auf neues Rekordhoch steigen

HQ

Wir wachten mit der Nachricht auf, dass Japan nach einem Rekordrückgang im letzten Jahr trotz der zunehmenden Einwanderung gerade einen neuen Bevölkerungstief verzeichnet hatte. Am selben Tag erfuhren wir, dass Spanien gerade durch die Einwanderung nun einen Schritt näher an 50 Millionen Einwohner herangekommen ist.

Wie von der Agentur EFE veröffentlicht, trugen Menschen, die außerhalb der spanischen Grenzen geboren wurden, im Frühjahrsquartal zu einem Bevölkerungszuwachs von insgesamt 119.811 bei, so dass es am 1. Juli (vor etwa einem Monat) insgesamt 49.315.949 Einwohner gab.

Wie in Japan und wie vom spanischen Statistikinstitut (INE) veröffentlicht, ging die Zahl der in Spanien geborenen Personen jedoch ein weiteres Quartal lang zurück. Im gleichen Zeitraum kamen 95.277 ausländische Staatsangehörige hinzu, so dass sich die Gesamtzahl der ausländischen Einwohner auf 7.050.174 erhöhte. In der Zwischenzeit erwarben 24.534 Personen die spanische Staatsbürgerschaft, was den Rückgang der Zahl der im Inland Geborenen teilweise ausglich.

Vergleicht man die Jahreszahlen, so gewann Spanien insgesamt 508.475 Einwohner hinzu, während in den heutigen Nachrichten über Japan von einem Verlust von mehr als 900.000 gesprochen wurde.

Da die Einwanderung im Mittelpunkt der weltweiten Schlagzeilen, der Politik und der Debatten steht, werfen diese gegensätzlichen Zahlen ein Licht auf die unterschiedlichen demografischen Realitäten zweier sehr unterschiedlicher und weit entfernter Länder (trotz ihrer gemeinsamen Liebe zu Reis, Fisch und Flamenco).