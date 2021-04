Einstündige Gameplay-Präsentation zu Sea of Stars mit Kämpfen und Erkundung

You're watching Werben

Sabotage Studios haben vor ein paar Tagen eine umfangreiche Gameplay-Präsentation zu ihrem neuen Spiel Sea of Stars veröffentlicht. Darin stellen sie uns den Bereich "Moorlands" vor, der auf der sogenannten Sleeper-Insel liegt. Natürlich war die Erkundung des Gebiets nicht der alleinige Fokus, da zwischendurch auch immer wieder gekämpft wurde.

Sea of Stars soll ein Vorgänger zur Retro-Perle The Messenger sein, doch dieses Mal probiert sich das Studio an einem rundenbasierten Rollenspiel. Das Gameplay wirkt dank seiner zeitlich aufeinander abgestimmten Combos eher modern, obwohl Sea of Stars nicht zuletzt durch die Arbeit des Komponisten Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger) auch nostalgische Gefühle bedienen wird. In jedem Fall wird klar, dass sich Sabotage Studios auch in diesem Werk ​​von der Magie vergangener Spiele inspirieren ließ. Sea of Stars soll 2022 für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht werden.