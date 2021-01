Einstimmung auf Re:Zero - The Prophecy of the Throne

You're watching Werben

In Amerika ist heute Re:Zero - The Prophecy of the Throne erschienen, das neueste Abenteuer der japanischen Light-Novel-Serie. Wir Europäer müssen uns auf die Konsolenumsetzungen noch eine knappe Woche gedulden, während PC-Spieler bereits heute via Steam loslegen können. Diese gestaffelte Veröffentlichungsstrategie kann oder will Spike Chunsoft einfach nicht ablegen, dafür bekommen wir eben heute schon das komplette Trailer-Feuerwerk, das mit einem solchen Start einhergeht.

Über das Spiel selbst können wir euch leider gar nicht so viel verraten, denn man liest nicht sonderlich viel darüber. Es wird höchstwahrscheinlich ein Werk für Fans des Ausgangsmaterials sein, denn Subaro sieht nicht nur alte Gesichter wieder, er bekommt es auch mit einem drohenden Unheil zu tun, während er mit Emilia und fünf weiteren ThronanwärterInnen ein Komplott aufdeckt (einer von ihnen ist nicht, wer sie oder er vorgibt zu sein).

Spielerisch dürft ihr euch bei Re:Zero - The Prophecy of the Throne auf eine Mischung aus Visual Novel und tatsächlichem Adventure im Chibi-Look einstellen. Gerade dieser letzte Teil soll wohl nur ein kleiner Bestandteil der kompletten Erfahrung sein, doch ihr müsst euch damit wahrscheinlich trotzdem arrangieren. Vermutlich sind die Fans ähnlich wie Subaro aber durchaus leidensfähig... Mehr Infos über das Spiel bekommt ihr im folgenden Übersichts-Trailer: