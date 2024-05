Einige Spieler beschweren sich über eine Dialogänderung in Paper Mario: The Thousand Year Door

HQ

Die Debatte darüber, ob bestimmte Inhalte, Szenen oder Dialoge in neuen Versionen von Literatur, Film oder Videospielen bearbeitet werden sollen oder nicht, ist im Laufe der Jahre immer hitziger geworden. Wir alle wissen, dass viele der Originalwerke von Walt Disney Szenen, Dialoge oder Kunst enthalten, die heute für ein Kinderpublikum schwer zu verteidigen wären, und jetzt ist die Videospielwelt mit einem weiteren Werk an der Reihe, das sich an die ganz Kleinen richtet: die neue Version von Paper Mario: The Thousand-Year Door.

Wie auf der Website Bounding into Comics berichtet wird, wurde die Szene, in der eine Gruppe von Goombas Goombella (eine Gefährtin von Mario in diesem Papierabenteuer) beschimpft und versucht, sie zu belästigen, in der modernen Version bearbeitet. Der Dialog enthielt eine Anspielung auf die weibliche Figur als "Baby", und das kam bei einigen starrköpfigen Individuen nicht gut an, die gegen Zensur, Woke-Kultur und den leider alltäglichen, abgestandenen Diskurs explodiert sind.

Während die Wiederveröffentlichung von Klassikern immer etwas ist, das man genau beobachten sollte, ist die vernünftigere Position, dass, wenn es sich um eine winzige Szene handelt, die kein erzählerisches Gewicht hat und in keiner Weise den Verlauf der Geschichte, die Charakterentwicklung oder ähnliches beeinflusst, die Vernunft diktiert, dass sie nicht im neuen Produkt beibehalten werden darf.

Wenn ihr also auf den offensiven "Cat-Calling"-Moment gegen Goombella im kommenden Paper Mario: The Thousand Year Door wartet, seid ihr besser dran, wenn ihr euren alten Gamecube einsteckt und das Original spielt. Wenn euch diese harmlose Änderung nichts ausmacht, werdet ihr sie sicher genauso genießen wie wir (siehe unsere Vorschau), wenn Paper Mario: The Thousand Year Door am 23. Mai für Nintendo Switch erscheint.