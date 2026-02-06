Einige Skins für Overwatchs Jetpack Cat werden von den eigenen Katzen der Entwickler inspiriert sein

HQ

Eine der Star-Enthüllungen des jüngsten Overwatch Spotlight war die Ankündigung des Helden Jetpack Cat. Es ist so wörtlich, wie es nur geht: eine Katzenfigur, die in einer Lufteinheit sitzt, die über das Schlachtfeld schießen kann, Ärger machen und lästig sein kann. Da eine so auffällige Ergänzung für Overwatch geplant ist, wenn nächste Woche Staffel 1 2026 erscheint, hatten wir die Gelegenheit, uns mit einigen Mitgliedern des Art-Teams von Blizzard zusammenzusetzen, um die Logik hinter dem Design von Jetpack Cat zu verstehen.

Auf die Frage, wie die Idee für Jetpack Cat entstanden ist, sagte der leitende Charakter-Konzeptkünstler Daryl Tan zu Gamereactor: "Wir haben schon Konzepte in die Wildnis gebracht, wie eine grobe Skizze davon. Es gab, glaube ich, eine gewisse Erwartung, wie die Katze aussehen und funktionieren würde. Wir haben uns definitiv darauf verlassen. Wir haben auf jeden Fall erkundet. Wir haben viele Ideen erkundet, aber wir sind definitiv auf die Idee gekommen, dass es eine Katze mit Jetpack sein soll."

Aber die Dinge hätten ganz anders sein können, denn Tan bemerkte auch, dass einige skurrilere und ungewöhnlichere Ideen im Umlauf waren, darunter die Katze in ein UFO oder in einen Mech zu stecken.

Tan erklärt: "Es gab verschiedene Ideen, es könnte eine Katze sein, die in einem UFO sitzt oder in einer Art Mech oder so etwas. Es gab viele Möglichkeiten, wie wir die Frage hätten beantworten können, wie Jetpack Cat aussehen würde, aber wir sind auf einer Katze mit Jetpack gelandet."

Charakterkünstlerin Melissa Kelly ergänzte Tans Kommentare und bemerkte: "Es klingt urkomisch, wenn man es laut sagt, aber es ist wirklich so. Dann ist es so: Wie trägt die Katze das Jetpack? Sitzt die Katze auf dem Jetpack?" Worauf Tan sagte: "Es gab viele offene Antworten auf all diese Fragen in der Entwicklung, aber die Fantasie war für uns da."

Artdirector Dion Rogers mischte sich dann ein, um noch mehr Kontext zum Design und Aussehen von Jetpack Cat zu geben.

"Wir haben bereits zwei Tiere im Spiel mit Winston und Hammond/Wrecking Ball und wollten etwas machen, das trotz eines anderen Tieres etwas anders ist." begann Rogers. "Der Unterschied ist, dass Winston intelligent ist, er ist so klug wie jeder Mensch, und das Gleiche gilt für Hammond, er ist sehr intelligent, aber er spricht einfach nicht. Also die Katze... Wir sind tatsächlich darauf gekommen, dass es eine Katze ist. Eine sehr verdächtig kluge Katze. Wahrscheinlich steckt mehr dahinter, als es scheint, aber als wir uns darauf einigten, sind wir so herangegangen: Wie würden sie aussehen, wie würden sie animieren. Es ist eine Katze... "

Aber woher kam die Inspiration? Welche Katze wurde als Basismodell verwendet? War es die Katze eines bestimmten Entwicklers? Scheinbar nicht, aber die Katzenfreunde des Entwicklerteams werden im Spiel in Form von Skins für Jetpack Cat dargestellt, wie Rogers erklärte.

"Eigentlich ändert sie bei Epic Skins und höher das Fellmuster. Diese Fellmuster basieren auf... Wir haben das Team eine Menge Katzenbilder teilen lassen, sodass die Fellmuster von einer Katze im Team inspiriert sind." Er fährt fort: "Wir machen so eine kleine Lotterie, und die nächste Haut gehört dir. Aber es verändert nicht ihre Form, es ist nur von ihnen inspiriert."

Es wird vorerst nur die Fellfarbe sein, die sich bei Skins ändert, aber Kelly deutete an, dass Blizzard noch weiter gehen könnte, indem sie sagte: "Die Texturen fürs Erste, aber ich meine, in Zukunft für andere Skins, warum nicht...? "

Welche Art von Katze würdet ihr gerne im Spiel durch Jetpack Cat repräsentiert sehen, und wie würdet ihr euch wünschen, dass Blizzard ihre Katzenform mit verrückteren kosmetischen Optionen erkundet?