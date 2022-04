Einige Nintendo-Switch-Nutzer konnten Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp bereits starten

HQ

Nintendo und Intelligent Systems wollten Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp zuletzt am 8. April veröffentlichen, doch aufgrund des anhaltenden russischen Krieges in der Ukraine wurde die Veröffentlichung des Titels auf unbestimmte Zeit aufgeschoben. Einige Vorbesteller sind jedoch in der Lage gewesen, das Spiel vorab zu installieren, und diese Version ließ sich auch bereits spielen, haben wir am Wochenende erfahren.

Wie es zum vorzeitigen Freischalten der Anwendung kommen konnte, ist unklar, aber möglicherweise haben die Nutzer ihre Konsole seit Installieren des Spiels nicht mehr mit dem Internet verbunden, sodass Nintendo Switch nicht mit einem neuen Termin (der ohnehin noch nicht bekannt ist) aktualisiert werden konnte. Angst vor Spoilern braucht ihr nicht wirklich zu haben, denn die Originalspiele leben vor allem von ihrem strategischen Gameplay.

Quelle: Resetera.