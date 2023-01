Einige große kommende Titel nutzen Nvidias DLSS 3

HQ

Die DLSS-Technologie von Nvidia ermöglicht erhöhte Bildraten, ohne die Bildqualität eines Titels zu beeinträchtigen, und sie hat sich als eine beliebte Funktion für diejenigen erwiesen, die jedes Quäntchen Leistung aus ihren Karten und Spielen herausholen möchten.

Die neueste Form dieser Technologie in DLSS 3 ist möglicherweise nicht für jeden Titel in Ihrer Steam-Bibliothek verfügbar, aber sie ist jetzt in 50 veröffentlichten und kommenden Titeln enthalten, wobei einige große Spiele im Januar auf DLSS 3 aktualisiert werden, wie Marvel's Midnight Suns.

Atomic Heart, das im Februar dieses Jahres erscheinen soll, wird auch DLSS 3 nutzen, was die bereits einzigartige Grafik dieses Spiels noch beeindruckender machen wird. Einige neue Spiele wurden auch angekündigt, DLSS 2 zu verwenden, darunter das Dead Space Remake, das Ende dieses Monats erscheinen soll.