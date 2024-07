Einige glückliche Kingdom Come: Deliverance-Fans erhalten das zweite Spiel zum Start kostenlos

HQ

Es mag schwer sein, sich daran zu erinnern, wenn man bedenkt, dass es jetzt etwa 10 Jahre her ist, aber Kingdom Come: Deliverance begann sein Leben als Kickstarter-Kampagne. Als Dankeschön erhalten Spieler, die in dieser Kampagne mehr als einen bestimmten Betrag gespendet haben, eine große Belohnung.

Das ist in Form der Fortsetzung, Kingdom Come: Deliverance II landet völlig kostenlos in ihrer Bibliothek. PCGamesN entdeckte eine E-Mail eines Unterstützers, der dank seiner Spende darüber informiert wurde, dass er die Fortsetzung kostenlos erhalten würde.

Warhorse bestätigte dann, dass dies nicht nur ein Wunschtraum war. Diejenigen, die mehr als 125 £ oder 200 $ in die Entwicklung des ersten Spiels investiert haben, erhalten die Fortsetzung kostenlos. Diejenigen, die mehr bezahlt haben, erhalten ebenfalls Zugang.

Kingdom Come: Deliverance II erscheint irgendwann im Jahr 2024 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC.